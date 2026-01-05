A Roma arcobaleno per il Venezuela Landini | Trump come Putin e Netanyahu Si rischia altra guerra

A Roma, manifestanti si riuniscono per il Venezuela, evidenziando le tensioni tra le diverse opinioni sulla situazione politica nel paese. Da un lato, critiche a Trump per le sue politiche considerate colonialiste; dall’altro, celebrazioni per la conquista della democrazia e l’arresto di Maduro. Landini mette in guardia sui rischi di un’ulteriore escalation, paragonando le attuali dinamiche a quelle di Putin e Netanyahu, e sottolineando la delicatezza della situazione internazionale.

Il leader sindacale Landini denuncia l'aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela - In un momento in cui le tensioni globali sono in aumento, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha espresso la sua ferma opposizione all’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezu ... notizie.it

Venezuela, Landini: "Qui per difendere un'idea di mondo che non è quella di Trump" - "Siamo di fronte al pieno tentativo di cancellare la parola pace e di costruire un nuovo ordine mondiale fondato sulla guerra e sui rapporti di forza". msn.com

