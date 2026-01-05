A Roma arcobaleno per il Venezuela Landini | Trump come Putin e Netanyahu Si rischia altra guerra

Da romatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, manifestanti si riuniscono per il Venezuela, evidenziando le tensioni tra le diverse opinioni sulla situazione politica nel paese. Da un lato, critiche a Trump per le sue politiche considerate colonialiste; dall’altro, celebrazioni per la conquista della democrazia e l’arresto di Maduro. Landini mette in guardia sui rischi di un’ulteriore escalation, paragonando le attuali dinamiche a quelle di Putin e Netanyahu, e sottolineando la delicatezza della situazione internazionale.

Da una parte chi condanna Trump per le modalità “colonialiste”, dall'altra chi festeggia per la conquista della democrazia e l'arresto di Maduro.Nel pomeriggio, sotto la pioggia di piazza Barberini, si è tenuto il presidio contro l’azione militare svolta dagli Stati Uniti in Venezuela, indetto da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

a roma arcobaleno per il venezuela landini trump come putin e netanyahu si rischia altra guerra

© Romatoday.it - A Roma arcobaleno per il Venezuela. Landini: "Trump come Putin e Netanyahu. Si rischia altra guerra"

Leggi anche: Venezuela, Netanyahu si congratula con Trump: "Pieno sostegno ad azione Usa per ripristinare libertà"

Leggi anche: Trump "blocca" il Venezuela (e il suo petrolio): perché ora si rischia l'escalation

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

roma arcobaleno venezuela landiniVenezuela, Landini: "Grave che Italia e UE siano zitte. Parole papa importanti" - Quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina tutti abbiamo detto che era ... msn.com

roma arcobaleno venezuela landiniIl leader sindacale Landini denuncia l'aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela - In un momento in cui le tensioni globali sono in aumento, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha espresso la sua ferma opposizione all’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezu ... notizie.it

roma arcobaleno venezuela landiniVenezuela, Landini: "Qui per difendere un'idea di mondo che non è quella di Trump" - "Siamo di fronte al pieno tentativo di cancellare la parola pace e di costruire un nuovo ordine mondiale fondato sulla guerra e sui rapporti di forza". msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.