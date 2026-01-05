A Piacenza, i saldi invernali 2026 sono iniziati sabato 3 gennaio, segnando un avvio che si presenta senza particolare slancio. Dopo un Natale caratterizzato da un andamento modesto, le vendite promozionali si svolgono in un contesto di moderata attesa, senza grandi affluenze o iniziative di rilievo. La fase di sconto si configura come un momento di transizione, con le attività commerciali che attendono segnali di ripresa.

A Piacenza partenza “senza sprint” per i saldi invernali 2026, che hanno ufficialmente preso il via sabato 3 gennaio. È questa l’impressione a caldo che arriva da Gianluca Brugnoli, presidente provinciale di Federmoda, l’associazione che rappresenta i commercianti del settore moda a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «A Piacenza saldi senza slancio dopo un Natale sotto tono»

«A Piacenza saldi senza slancio dopo un Natale sotto tono» - Secondo Raffaele Chiappa di Confcommercio, pesano anche le vendite online e l’effetto del Black Friday ... ilpiacenza.it