A Pescara l' Epifania tutte le feste si porta via tra muscia e teatro dialettale | i due appuntamenti del 6 gennaio

A Pescara, l’Epifania segna la conclusione delle festività con due eventi nel calendario “Pescara d’incanto”: musica e teatro dialettale. Il 6 gennaio, cittadini e visitatori possono condividere momenti di intrattenimento e tradizione, celebrando l’ultimo giorno di festa in un’atmosfera semplice e autentica. Un’occasione per apprezzare la cultura locale e vivere la città in modo autentico e tranquillo.

L'Epifania tutte le feste si porta via e nell'ambito del cartellone eventi "Pescara d'incanto" l'ultimo giorno di festa si chiude con musica e teatro dialettale. L'appuntamento, annuncia il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, è alle 18.30 nella sala d'Annunzio.

