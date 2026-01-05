A Pescara l' Epifania tutte le feste si porta via tra muscia e teatro dialettale | i due appuntamenti del 6 gennaio

Da ilpescara.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara, l’Epifania segna la conclusione delle festività con due eventi nel calendario “Pescara d’incanto”: musica e teatro dialettale. Il 6 gennaio, cittadini e visitatori possono condividere momenti di intrattenimento e tradizione, celebrando l’ultimo giorno di festa in un’atmosfera semplice e autentica. Un’occasione per apprezzare la cultura locale e vivere la città in modo autentico e tranquillo.

L’Epifania tutte le feste si porta via e nell’ambito del cartellone eventi “Pescara d’incanto” l’ultimo giorno di festa si chiude con musica e teatro dialettale. L’appuntamento, annuncia il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, è alle 18.30 nella sala d’Annunzio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

a pescara l epifania tutte le feste si porta via tra muscia e teatro dialettale i due appuntamenti del 6 gennaio

© Ilpescara.it - A Pescara l'Epifania tutte le feste si porta via tra muscia e teatro dialettale: i due appuntamenti del 6 gennaio

Leggi anche: “Epifania, tutte le feste porta via”: alla scoperta delle tradizioni originali e gli appuntamenti da non perdere

Leggi anche: Villaggi, mercatini e Natale in Teatro : si illuminano le feste messinesi fino all'Epifania

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Befana 2026 in Abruzzo con i bambini gli eventi del weekend lungo; Befana in Abruzzo 2026: tutti gli eventi dal 4 al 6 gennaio; Truccabimbi in centro, musica a teatro e il presepe vivente nel palazzetto: gli appuntamenti di Pescara d'Incanto; Pescara d'incanto, domani il Gran concerto dell'Epifania e una commedia dialettale abruzzese.

pescara epifania tutte festeA Pescara l'Epifania tutte le feste si porta via tra muscia e teatro dialettale: i due appuntamenti del 6 gennaio - Alle 18 al teatro don Michele d’Andrea di strada Pandolfi l’associazione Per Stare Insieme porta in scena “L’eredità di donna Cecilia”. ilpescara.it

pescara epifania tutte feste“Pescara d’incanto”, domani il Gran concerto dell’Epifania e una commedia dialettale abruzzese - Pescara, "Pescara d'incanto", domani il Gran concerto dell'Epifania e una commedia dialettale abruzzese. abruzzolive.it

pescara epifania tutte festeCosa fare per l’Epifania: ecco gli eventi e le sagre principali per vivere l’ultimo giorno di magia invernale - L’Epifania tutte le feste si porta via, ma non prima di aver regalato un’ultima giornata di magia ai più piccoli. lanotiziagiornale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.