A Novara bici speciali per promuovere il turismo inclusivo
Il Comune di Novara ha ricevuto un finanziamento di 70.000 euro attraverso il bando regionale
Il Comune di Novara ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro nell’ambito del bando regionale "Metti in Comune l'inclusione - Interventi per un turismo accessibile in Piemonte", per la realizzazione del progetto "Novara per tutti! Un viaggio in bicicletta tra storia e natura". Il progetto mira. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Tra i cinquanta e i sessanta...la mia Novara... Il ricordo è ancora vivido... Papà mi caricava sul sellino della bicicletta e via verso un mondo per me tutto da scoprire... Di questi avventurosi viaggi, due restano ancora,sessant'anni dopo,impressi nella mia memori - facebook.com facebook
