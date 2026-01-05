A Napoli presidio per chiedere la liberazione di Maduro

"Libertà immediata per Maduro. Solidarietà al popolo venezuelano". Sono le due richieste avanzate nel corso della manifestazione alla Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, non lontano dal consolato Usa da parte di Potere al Popolo e di altre sigle. Alla partenza del corteo qualche momento di tensione con un gruppetto di ragazzi che esprimevano invece la loro posizione contraria nei confronti dell'ex presidente venezuelano e che sono stati fatti allontanare dalla polizia. A protezione del consolato americano un fitto cordone di polizia in assetto anti sommossa. Il presidio di oggi è stato organizzato per "manifestare tutto il nostro sostegno al Venezuela bolivariano, per la liberazione del presidente Maduro, contro il terrorismo a stelle e strisce".

