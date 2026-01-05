A Monza i caffè scientifici e 5 laboratori fotografici gratuiti per parlare di sostenibilità e futuro della città

A Monza, nel quartiere di San Rocco, si svolgeranno 12 caffè scientifici e 5 laboratori di fotografia gratuiti, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e il coinvolgimento della comunità. Un’occasione per approfondire temi legati al futuro della città attraverso incontri informativi e attività pratiche, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini. Un’iniziativa dedicata a stimolare riflessioni e azioni concrete per il bene comune.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.