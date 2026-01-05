A Montefredane Epifania di festa tra tradizione musica e comunità

A Montefredane, l’Epifania si celebra con eventi che valorizzano le tradizioni locali, la musica e il senso di comunità. La giornata rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti autentici, mantenendo vivo il patrimonio culturale del territorio. Un evento semplice ma significativo, pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di convivialità e rispetto per le radici.

