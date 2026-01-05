A Montefredane Epifania di festa tra tradizione musica e comunità
A Montefredane, l’Epifania si celebra con eventi che valorizzano le tradizioni locali, la musica e il senso di comunità. La giornata rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere momenti autentici, mantenendo vivo il patrimonio culturale del territorio. Un evento semplice ma significativo, pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di convivialità e rispetto per le radici.
Montefredane si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della tradizione, della condivisione e della cultura. Martedì 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Aquino ha organizzato due appuntamenti che uniranno grandi e piccoli in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Bordonaro accoglie “U Pagghiaru”: tra riti millenari, musica e giochi la festa dell’Epifania rinnova la tradizione
Leggi anche: Manocalzati si prepara alla festa dell’Immacolata: tradizione, musica e comunità
Montefredane saluta il Natale con la musica di Sasà Di Palma.
Epifania 2026: riti, feste e tradizioni che raccontano l’anima dell’Italia - Dalla Befana di Roma alle fiaccolate di montagna, dai falò rituali ai cortei storici: l’Epifania 2026 in Italia è un viaggio tra folklore, memoria collettiva e tradizioni che resistono al tempo. libreriamo.it
“Epifania, tutte le feste porta via”: alla scoperta delle tradizioni originali e gli appuntamenti da non perdere - Regata delle Befane a Venezia, Varvuole di Grado, falò nelle Dolomiti e Cabalgada de los Reyes Magos in Spagna: scopri le tradizioni dell'Epifania ... ilfattoquotidiano.it
Epifania e Befana: origini, leggende e come spiegare la tradizione ai bambini - Il 6 gennaio in Italia i bambini aspettano la Befana, la vecchina che vola nella notte per portare dolci e doni ... fanpage.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.