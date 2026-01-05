a montecchio una rivoluzione di successo casalgrande e vezzano nelle sabbie mobili

A Montecchio si registra una significativa evoluzione nel calcio locale, con il Casalgrande e Vezzano che affrontano sfide importanti nel difficile girone A. Il Montecchio si conferma leader di inverno, mentre anche il Luzzara mostra progressi in un campionato molto equilibrato, con sette squadre racchiuse in pochi punti. La stagione si presenta avvincente, con molte formazioni in corsa per obiettivi importanti.

Titolo di campione d’inverno per il Montecchio, formazione di punta nel lotto delle 14 reggiane. In ascesa anche il Luzzara, sempre nell’equilibrato girone A che racchiude 7 squadre in 5 punti. BibbianoSan Polo e Sporting Scandiano possono puntare sulla Coppa Italia. Nel girone B devono stare attente BaisoSecchia, Virtus Correggio, Sammartinese e Casalgrande. Girone A MONTECCHIO. Il sigillo del capocannoniere Zampino (10° centro) firma blitz e primato (33 punti) per i giallorossi. Squadra rifondata in estate e affidata al debuttante mister Mauro Ghillani, promosso dalla Juniores regionale, ha saputo trovare la giusta chimica tanto da inanellare 6 hurrà di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

