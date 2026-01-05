A Milano e a Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans | l' omaggio di La Russa Fontana e Sala Famiglie chiedono giustizia

A Milano e Roma, le salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Crans-Montana sono state commemorate da esponenti politici come La Russa, Fontana e Sala. Le famiglie chiedono giustizia dopo la tragedia avvenuta il 31 dicembre, che ha causato la morte di 40 ragazzi e il ferimento di altre 121 persone. L’incidente ha suscitato grande dolore e attenzione sull’accaduto.

Crans Montana: in diretta l'arrivo a Milano Linate delle salme italiane - Buongiorno, vi parlo da Crans Montana, il paese si è completamente svuotato rispetto al giorno di Capodanno quando eravamo arrivati qui. tg.la7.it

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com

