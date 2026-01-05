A Lissone quest' anno arriva il Papurott delle Olimpiadi | come averlo
A Lissone, quest’anno, arriva il Papurott delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa edizione speciale sarà disponibile durante le festività dell’Epifania, offrendo un dolce simbolo delle imminenti Olimpiadi invernali. Scopri come poterlo acquistare e portare a casa un pezzo di questa speciale tradizione, pensata per celebrare l’evento sportivo più atteso del 2026.
Quest’anno il Papurott è in versione Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un’edizione speciale quella che verrà sfornata per le prossime festività dell’Epifania a Lissone.Un nuovo logo per una edizione speciale. Un logo che si ispira al grande evento sportivo mondiale che ci sarà tra poche settimane. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
