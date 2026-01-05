A Jesi la fiamma olimpica parla fanese | Nardini Guiducci e Tamburini tra i tedofori

A Jesi, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato la città, portando con sé un significato speciale. Tra i tedofori presenti, Nardini, Guiducci e Tamburini hanno contribuito a rendere questo momento memorabile. Nonostante la pioggia, l’evento ha mantenuto il suo valore simbolico, unendo comunità e sport in un’atmosfera di condivisione e rispetto.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 5 gennaio 2026 - Alle otto del mattino, sotto una pioggia sottile che non ha spento l'entusiasmo, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato Jesi, portando con sé storie, emozioni e volti che resteranno impressi. Tra i 10.001 tedofori scelti in tutta Italia, tre erano fanesi. Tre storie diverse, unite dallo stesso onore: accompagnare per un tratto il simbolo dei Giochi. La città marchigiana si è svegliata presto per accogliere la carovana olimpica. L'asfalto bagnato, gli ombrelli aperti, le torce che si accendevano una dopo l'altra nel rito antico del "bacio della fiamma".

