A Gerenzano loculi chiusi per un mese

A Gerenzano, i colombari saranno chiusi al pubblico dal 6 gennaio al 7 febbraio, con accesso limitato alle ore 17-18 in fascia serale. Durante il giorno, l’area resterà interdetta per consentire l’avvio dei lavori di cantiere. Questa misura è temporanea e necessaria per garantire la sicurezza e l’adeguamento delle strutture.

