A Crans Montana potevano morire più ragazzi | I titolari del Costellation volevano allargarsi Il soffitto con la schiuma isolante? Mai autorizzato

L’incidente avvenuto al Constellation di Crans-Montana, nel Vallese, ha causato la morte di 40 persone in occasione di Capodanno. Le autorità hanno evidenziato come il locale avesse intenzioni di espansione, mentre il soffitto con schiuma isolante non era mai stato autorizzato. Questa tragedia avrebbe potuto essere ancora più grave, evidenziando problemi di sicurezza e autorizzazioni irregolari.

Giovanni Tamburi, la sorella Valentina: “A Crans-Montana scene come in guerra, poteva morire anche l’altra mia sorella” - Gli amici del 16enne morto in Svizzera: “Era affabile, sempre pronto a sorridere e a far amicizia con tutti” ... msn.com

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. Il volo di Stato è decollato da Sion ed è atterrato a Milano Linate #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.