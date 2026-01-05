A Crans Montana potevano morire più ragazzi | I titolari del Costellation volevano allargarsi Il soffitto con la schiuma isolante? Mai autorizzato
L’incidente avvenuto al Constellation di Crans-Montana, nel Vallese, ha causato la morte di 40 persone in occasione di Capodanno. Le autorità hanno evidenziato come il locale avesse intenzioni di espansione, mentre il soffitto con schiuma isolante non era mai stato autorizzato. Questa tragedia avrebbe potuto essere ancora più grave, evidenziando problemi di sicurezza e autorizzazioni irregolari.
La strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, nel Vallese, in cui sono morte 40 persone rischiava di avere un bilancio ancora più drammatico. Stando all’inchiesta della Radiotelevisione svizzera Romanda RTS, i due gestori del locale Jacques e Jessica Moretti, indagati a piede libero per omicidio colposo, avevano ottenuto il via libera per lavori di espansione che avrebbero modificato proprio le vie di fuga. Il progetto prevedeva l’ingrandimento della veranda coperta e, particolare inquietante, l’eliminazione di una porta laterale: quella stessa uscita che ha permesso ad alcuni ragazzi di salvarsi dall’inferno quella notte di San Silvestro. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche)
Leggi anche: Le scintille delle ‘fontane’, il soffitto in legno, la schiuma acustica, i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover”: così è nata la strage a Crans-Montana
Crans Montana, quelle giovanissime vite bruciate nello scantinato del profitto senza regole; Crans-Montana, un lutto senza fine; Corinaldo, Crans-Montana. E poi, quante stragi ancora?; Crans-Montana – Morire di festa. L’assurdo addio ai nostri figli.
A Crans Montana potevano morire più ragazzi: «I titolari del Costellation volevano allargarsi». Il soffitto con la schiuma isolante? «Mai autorizzato» - L'inchiesta della Radiotelevisione svizzera che rilancia nuove pesanti accuse nei confronti di Jacques e Jessica Moretti. open.online
La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” - In 500 alla preghiera nella chiesa di Sant’Isaia: amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. ilrestodelcarlino.it
Giovanni Tamburi, la sorella Valentina: “A Crans-Montana scene come in guerra, poteva morire anche l’altra mia sorella” - Gli amici del 16enne morto in Svizzera: “Era affabile, sempre pronto a sorridere e a far amicizia con tutti” ... msn.com
L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook
Strage di Crans Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. Il volo di Stato è decollato da Sion ed è atterrato a Milano Linate #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.