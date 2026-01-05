A Como e in tutta Italia un minuto di silenzio nelle scuole per i ragazzi morti a Crans-Montana

In tutta Italia, scuole di Como e altre città hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare i giovani vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Questa cerimonia silenziosa rappresenta un momento di lutto e solidarietà, dedicato alla memoria di chi ha perso la vita in quella tragedia.

Un minuto di silenzio nelle scuole di Como e di tutta Italia per ricordare i giovani che hanno perso la vita nel tragico incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.La commemorazione si terrà mercoledì 7 gennaio, su indicazione del Ministero dell'Istruzione.

