A Chiavari arriva la Befana | baby dance giochi e calze in regalo per tutti i bambini

Il 6 gennaio, in piazza Matteotti a Chiavari, si svolgerà l’evento dedicato alla Befana. Dalle 15 alle 18, bambini e famiglie potranno partecipare a attività come baby dance, giochi con le Elfette e il colorificio delle Befanine. L’evento prevede anche la distribuzione di calze in regalo per tutti i piccoli partecipanti, offrendo un’occasione di divertimento e socialità nel rispetto delle normative vigenti.

Martedì 6 gennaio la Befana arriva a Chiavari in piazza Matteotti. Divertimento per tutti i bambini dalle 15 alle 18 con la baby dance, i giochi con le Elfette, il colorificio delle Befanine. Gran finale con la distribuzione delle calzine regalo da parte della Befana in persona!

Befana: a tu per tu con la vecchina che distribuisce dolci ai bambini - Domani, martedì 6 gennaio festa dell'Epifania, è il giorno della Befana, la vecchina che la leggenda vuole voli su una scopa e offra dolci ai bambini. msn.com

