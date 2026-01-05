A che cosa mira Trump senza ipocrisie

Donald Trump mira a riformare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, mettendo in discussione le politiche estere tradizionali e promuovendo un approccio più diretto e meno idealizzato. La sua posizione si concentra su interessi nazionali, sostenendo una maggiore autonomia e ridimensionando l’interventismo, spesso criticato come ipocrisia di lunga data nel panorama internazionale.

Per trent'anni gli Stati Uniti ci hanno fatto vivere nell'era dell'imperialismo mascherato da nobili intenzioni.

Trump e la promessa del boom economico “senza precedenti”. Remigration e premio ai soldati: cosa ha detto nel discorso alla Nazione - Il bilancio che Donald Trump fa del suo primo anno di mandato è rosa e fiori. quotidiano.net

Perché Trump ha preso di mira la Nigeria e cosa c'entra con la persecuzione dei cristiani - Da anni il presidente americano Donald Trump e parte della destra statunitense sostengono la tesi secondo cui i cristiani subiscono violenza in Nigeria. tg.la7.it

