A Casalotti un albero in memoria di Alessia Sbal

A Casalotti, domenica 4 gennaio, è stato piantato un albero nella rotonda delle Farfalle in ricordo di Alessia Sbal, tragicamente deceduta nel 2022 sul Grande raccordo anulare. Questo gesto rappresenta un modo di ricordare la sua memoria e di mantenere viva la sua presenza nel territorio. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rispetto e sensibilità, contribuendo a conservare il ricordo di una vita spezzata.

A Casalotti domenica 4 gennaio è stata piantato un albero, precisamente nella rotonda delle Farfalle, in memoria di Alessia Sbal, la donna travolta e uccisa sul Grande raccordo anulare nel 2022. Un gesto, avvenuto nel giorno del compleanno della ragazza, nato dall'associazione "Il Sorriso di Alessia". Il 4 Gennaio 2026 alle ore 15:00, alla rotonda delle Farfalle di Casalotti, verrà piantato un albero in ricordo di Alessia Sbal, la ragazza scomparsa nel 2022 in un incidente stradale. Da allora l'Associazione "Il sorriso di Alessia", fondata dalla mamma

