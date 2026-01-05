A casa arrivano i poliziotti e lui li prende a botte | arrestato un 34enne

Sabato scorso, a Afragola, la polizia ha arrestato un 34enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un intervento, l’uomo, in forte stato di agitazione, ha aggredito gli agenti che erano intervenuti su segnalazione. L’arresto si inserisce nel normale svolgimento delle attività di controllo del territorio, volte a garantire la sicurezza pubblica.

Sabato scorso la polizia ha arrestato un 34enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti stavano controllando il territorio quando una segnalazione della sala operativa li ha spinti ad intervenire ad Afragola per un soggetto in forte stato di agitazione.I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

