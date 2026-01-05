A casa arrivano i poliziotti e lui li prende a botte | arrestato un 34enne
Sabato scorso, a Afragola, la polizia ha arrestato un 34enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un intervento, l’uomo, in forte stato di agitazione, ha aggredito gli agenti che erano intervenuti su segnalazione. L’arresto si inserisce nel normale svolgimento delle attività di controllo del territorio, volte a garantire la sicurezza pubblica.
