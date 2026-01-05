A Brescia arrivano le lezioni di Sharia | un Imam insegna a tutti le regole della Fatwa

A Brescia si tengono nuove lezioni di sharia, condotte da un imam esperto che illustra le norme della fatwa. L'iniziativa mira a offrire una comprensione approfondita di questi aspetti religiosi, favorendo il dialogo e la conoscenza. Si tratta di un’occasione per approfondire le tradizioni islamiche in un contesto di confronto culturale e informazione.

Arrivano anche in Italia le lezioni di sharia. Con tanto di insegnante specializzato nell’illustrare le regole della fatwa. E’ successo ieri, come riporta Il Giornale, e non è una sorpresa. Il caso di Brescia. A organizzare l’evento che si è tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: “Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari’ah”. Con la “docenza” di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche “Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca”. Leggi anche Ecco chi sono i terroristi musulmani del Jnim che hanno sequestrato la famiglia italiana in Mali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

