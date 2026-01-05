A Bergamo cresce nel 2025 il ricorso all’ISEE | assegno unico e diritto allo studio

Nel 2025, a Bergamo si registra un aumento delle richieste di attestazione ISEE, fondamentale per accedere a strumenti di sostegno come l’assegno unico e le prestazioni per il diritto allo studio. La crescente richiesta riflette l’importanza di questa documentazione nel garantire il riconoscimento delle agevolazioni economiche destinate alle famiglie, confermando un trend in continua espansione che coinvolge cittadini e istituzioni locali.

Si conferma anche quest’anno la corsa all’ISEE per la conferma dei sostegni alle famiglie, in particolare l’assegno unico e le prestazioni agevolate a carattere continuativo. La nota è rilevata dal CAF CISL di Bergamo che conferma i dati dell’attività anche sul 2025 con un incremento dell’1,38% rispetto al 2024: sono, infatti, oltre 34.000 le Dsu elaborate, circa il 23% di quelle provinciali. Dall’analisi qualitativa emergono una serie di elementi che evidenziano che il 56% dei dichiaranti è donna, contro il 44% di uomini; l’82% è nato in Italia, il 18% all’estero. Complessivamente, le persone interessate dalla dichiarazioni ISEE sono oltre 101. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

