A Bergamo cresce nel 2025 il ricorso all’ISEE | assegno unico e diritto allo studio

Nel 2025 a Bergamo si registra un aumento delle richieste di ISEE, con particolare attenzione all’assegno unico e alle prestazioni di diritto allo studio. La crescente domanda riflette l’importanza di questi strumenti per le famiglie, che si affidano all’ISEE per mantenere i benefici previsti dalla normativa vigente. È fondamentale conoscere le modalità di richiesta e aggiornamento per garantire il diritto alle prestazioni sociali e assistenziali.

Si conferma anche quest'anno la corsa all'ISEE per la conferma dei sostegni alle famiglie, in particolare l'assegno unico e le prestazioni agevolate a carattere continuativo. La nota è rilevata dal CAF CISL di Bergamo che conferma i dati dell'attività anche sul 2025 con un incremento dell'1,38% rispetto al 2024: sono, infatti, oltre 34.000 le Dsu elaborate, circa il 23% di quelle provinciali. Dall'analisi qualitativa emergono una serie di elementi che evidenziano che il 56% dei dichiaranti è donna, contro il 44% di uomini; l'82% è nato in Italia, il 18% all'estero. Complessivamente, le persone interessate dalla dichiarazioni ISEE sono oltre 101.

