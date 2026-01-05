86 italiani bloccati lì Scatta l’allarme della Farnesina | la situazione

La Farnesina ha segnalato che attualmente 86 italiani sono bloccati all'estero, con voli sia in partenza che in arrivo sospesi. La situazione crea incertezza sulla possibilità di rientrare in Italia, poiché non sono state comunicate date precise per la ripresa dei servizi aerei. Restano in atto verifiche e aggiornamenti per garantire assistenza ai cittadini coinvolti.

Il blocco dei voli riguarda tanto le partenze quanto gli arrivi, lasciando i viaggiatori senza una data certa per il rientro. Tra questi, 86 sono italiani. Molti turisti sono sull'isola da giorni oltre la durata inizialmente prevista del soggiorno, con inevitabili disagi dal punto di vista logistico, organizzativo ed economico. Turisti italiani bloccati a Socotra: quadro generale dell'emergenza. Sull'isola di Socotra, nel territorio della Repubblica dello Yemen, si trovano attualmente 86 cittadini italiani impossibilitati a lasciare l'arcipelago a causa della sospensione dei voli.

