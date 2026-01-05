86 italiani bloccati lì L’annuncio della Farnesina scatta l’allarme | cosa sta succedendo

La Farnesina ha comunicato che 86 cittadini italiani sono attualmente bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, a causa della sospensione dei voli causata dai recenti scontri interni nel paese. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza dei coinvolti.

Sono 86 i turisti italiani rimasti bloccati sull'isola di Socotra, in Yemen, dopo la sospensione dei voli dovuta agli scontri interni nel Paese. In totale, sull'isola si trovano circa 400 turisti stranieri, tra cui più di 60 russi, impossibilitati a rientrare nei loro Paesi d'origine. Il vicegovernatore di Socotra, Yehya ben Afrar, ha confermato la situazione: «Abbiamo più di 400 turisti stranieri. i loro voli sono stati cancellati». Le tensioni nascono dai conflitti tra separatisti e forze governative, che hanno reso impossibile garantire il normale traffico aereo sull'isola. La Farnesina è subito intervenuta, attivando la propria unità di crisi per tutelare i cittadini italiani.

