6 gennaio | British Double di martedì – Speciale 4 1 consigli e pronostici sulle scommesse

Il 6 gennaio, il British Double torna con lo speciale del 4/1, offrendo consigli e pronostici sulle scommesse. Con la stagione 2025/26 ormai a metà, l’attenzione si concentra sulle sfide della Premier League, in particolare sulla lotta alla retrocessione. Un appuntamento utile per gli appassionati che vogliono approfondire le analisi e le previsioni per questa giornata di calcio.

Notizia fresca giunta in redazione: Giunti alla seconda metà della stagione 202526, l’azione proseguirà martedì e una vera tirata retrocessione in Premier League ruberà il centro della scena. Tuttavia, mentre il West Ham potrebbe accogliere il Nottingham Forest nell’est di Londra per una resa dei conti decisiva per la stagione, anche i giganti scozzesi dei Rangers sperano di prolungare la loro recente raffica stellare. Per quelli di voi che desiderano restare in agitazione infrasettimanale, abbiamo dato un’occhiata ad un paio dei suggerimenti sulle scommesse più intriganti di martedì. 20:00 West Ham-Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

