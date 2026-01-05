4 propositi realistici per il tuo benessere mentale

Da dilei.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni inizio anno si trascura la quotidianità con propositi ambiziosi, spesso difficili da mantenere. Per un benessere mentale duraturo, è più efficace puntare a obiettivi realistici e concreti. Con piccoli cambiamenti costanti, è possibile migliorare il proprio equilibrio emotivo e affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità, evitando delusioni e frustrazioni.

Ogni anno è la stessa storia: una lista di propositi ambiziosi a gennaio e un profondo senso di fallimento a marzo. Il problema non sei tu, è che l’80% dei buoni propositi fallisce perché sono troppo vaghi o irrealistici. Quest’anno allora proviamo in modo diverso: facciamo 4 propositi concreti, mirati e basati sulla psicologia che affrontano le trappole mentali più comuni della nostra quotidianità. PS: Questi propositi sono anche in linea con quello che raccomandano le istituzioni sanitarie. Il Piano Nazionale Salute Mentale Italia 2025-2030 e le linee guida OMS del 2025 puntano proprio su prevenzione, benessere quotidiano e resilienza accessibile a tutti! Miti da sfatare sui buoni propositi. 🔗 Leggi su Dilei.it

4 propositi realistici per il tuo benessere mentale

© Dilei.it - 4 propositi realistici per il tuo benessere mentale

Leggi anche: Il “Bilancio del Benessere”: perché quest’anno non servono buoni propositi

Leggi anche: Aaron Paul lascia il ruolo in invincible per motivi di benessere mentale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I buoni propositi del 2026? I consigli di Daniel Lumera per non farli fallire come sempre: “Non lottare….

Essere genitori migliori nel nuovo anno? Ecco 4 buoni propositi (realistici). - A volte basta poco per essere genitori felici di figli felici. tg24.sky.it

Come FISSARE OBIETTIVI e BUONI PROPOSITI raggiungibili DAVVERO

Video Come FISSARE OBIETTIVI e BUONI PROPOSITI raggiungibili DAVVERO

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.