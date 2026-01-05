25enne morto a Firenze | i suoi organi saranno donati

Un giovane di 25 anni, conosciuto solo con le iniziali C.F., è deceduto recentemente a Firenze. Originario di Arezzo, viveva senza una dimora stabile, spostandosi tra diverse città italiane. In seguito al suo decesso, è stata disposta la donazione dei suoi organi, offrendo così un'opportunità di speranza e di aiuto ad altri.

Di lui si conoscono solo le iniziali, C.F., e l'età: 25 anni. Era originario di Arezzo ma da tempo non risiedeva più lì, vivendo ai margini, senza fissa dimora e spostandosi tra diverse città italiane. La sua vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera.Poco dopo la metà di dicembre era.

