Dal 6 gennaio su Sky Sport arriva 1996 L'Anno di Del Piero, la produzione originale che racconta la stagione in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale. Un viaggio intenso attraverso la voce narrante del campione che rievoca l'anno che gli cambiò la vita, dalla Champions League vinta contro l'Ajax all'Olimpico di Roma fino al gol decisivo nella Coppa Intercontinentale contro il River Plate a Tokyo #DelPiero #1996 #SkyOriginal #Juventus #ChampionsLeague1996 #CoppaIntercontinentale #SkySport #LeggendeJuve #Ajax #RiverPlate #Zidane #RobertoBaggio #MarcelloLippi #CalcioItaliano #NOW Del Piero si racconta in piedi al centro dello studio, circondato da immagini e archivi storici in un monologo che svela dettagli mai raccontati prima. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - 1996 L'Anno di Del Piero: La Nuova Serie Sky dal 6 Gennaio

Leggi anche: 1996, L'Anno di Del Piero - La 10 di Baggio (Sky Sport)

Leggi anche: 1996, L’anno di Del Piero: domani su Sky il primo episodio dello speciale dedicato ad Alex

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arriva in tv 1996, l'anno di Del Piero; Savona, è mancato don Piero Giacosa: aveva 62 anni; Davide Tizzano è morto, lutto nel mondo dello sport napoletano: era stato due volte campione olimpico; Video - Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ????.

Sky Sport abbraccia la storia: ecco “1996, l'anno di Del Piero" - Il campione della Juve si racconta nella nuova produzione originale, disponibile anche on demand: ricordi, immagini d'archivio, testimonianze di una leggenda indimenticabile ... tuttosport.com