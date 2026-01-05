1996 L' Anno di Del Piero - La 10 di Baggio Sky Sport

Nel 1996, Alessandro Del Piero indossa per la prima volta la maglia numero 10 della Juventus, sostituendo Roberto Baggio. Questa scelta segna un passaggio importante per il club e per la carriera del giovane attaccante, che si trova a rappresentare un nuovo volto e una nuova generazione. L’anno diventa così un punto di svolta, segnando l’inizio di un percorso che avrebbe portato Del Piero a diventare un simbolo della storia bianconera.

Nell'estate del 1995 la Juventus fa una scelta storica sostituendo Roberto Baggio con Alessandro Del Piero, un ragazzo più giovane e atleticamente più prestante che si ritrova improvvisamente a vestire la maglia numero dieci. Una decisione che segna il passaggio di consegne tra due icone del calcio italiano e l'inizio di una nuova era bianconera con l'inserimento dei numeri fissi che rendono quel momento ancora più solenne #DelPiero #RobertoBaggio #Juventus #Numero10 #Estate1995 #IconeJuve #PassaggioConsegne #CalcioItaliano #LeggendeJuve #BaggioDelPiero #StoriaJuventus #MagliaJuve #CalcioAnni90 #EreditàBaggio #FenomenoDelPiero Del Piero racconta l'emozione di indossare per un anno intero quella maglia che solo i grandi avevano vestito prima di lui, la dieci sognata fin dalle giovanili dopo aver portato il sette e il nove. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - 1996, L'Anno di Del Piero - La 10 di Baggio (Sky Sport) Leggi anche: “1996, l’anno di Del Piero”: su Sky Sport il racconto di una stagione iconica Leggi anche: Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ??? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arriva in tv 1996, l'anno di Del Piero; Video - Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ????; Video - 10 Produzioni Originali Sky Sport per Natale 2025: Da Sinner a Del Piero ???. Alessandro Del Piero e il 1996: Sky Sport ripercorre l’anno della consacrazione - Sarà lo stesso ex numero 10 bianconero a rivivere un'epoca che ha lasciato un'impronta profonda nella storia della Juventus e non solo. sportal.it

Sky Sport abbraccia la storia: ecco “1996, l'anno di Del Piero" - Il campione della Juve si racconta nella nuova produzione originale, disponibile anche on demand: ricordi, immagini d'archivio, testimonianze di una leggenda indimenticabile ... tuttosport.com

L'anno speciale di Del Piero: come il 1996 gli ha cambiato la vita - Come e perché lo racconta lui stesso in uno speciale di Sky in onda da domani. sport.sky.it

1996, L'Anno di Del Piero - La 10 di Baggio ??(Sky Sport)

Monica De Gennaro Pallavolista dell’Anno 2025! Un riconoscimento prestigioso consegnato dal Presidente Piero Garbellotto e da Andrea Pizzocaro di Cantina Colli del Soligo : Gregolin #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro - facebook.com facebook

Il gol alla Del Piero descritto da Del Piero ', ’ ’: il primo episodio il 6 gennaio su Sky Sport #SkySport #DelPiero x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.