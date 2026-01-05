1946 baruffe da cortei - Compagnia teatrale El Gavetin
Cosa succede quando un paese ferito dalla guerra prova a rialzarsi, discutendo animatamente sul proprio futuro? Nasce “1946 – Baruffe da cortei”, la commedia che verrà portata in scena Sabato 24 gennaio dalla Compagnia Teatrale El Gavetin presso Cinema Teatro Rizza e che promette di far ridere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Spettacolo teatrale "Truffe sbuffi baruffe"
Leggi anche: Andrade El Idolo è libero da vincol: può firmare con qualsiasi compagnia inclusa la AEW
"1946, baruffe da cortei" - Compagnia teatrale El Gavetin - Tra pettegolezzi, sogni di riscatto, piccoli complotti e grandi speranze, la vita del paese diventa teatro di situazioni esilaranti, battute taglienti e continui colpi di scena. veronasera.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.