05 01 – Il futuro del Venezuela – I temi nell’agenda del governo per il 2026 – Crans-Montana parla lo psichiatra Mencacci

Da lapresse.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto politico e sociale del Venezuela, l'agenda del governo per il 2026 si concentra su sfide interne ed estere. Con Maduro detenuto a New York e Rodriguez al timone come presidente ad interim, la situazione rimane complessa. Le dichiarazioni di Trump e le tensioni in atto evidenziano le dinamiche internazionali che coinvolgono il paese. Un’analisi approfondita degli sviluppi futuri aiuta a comprendere le possibili evoluzioni di questa situazione.

Venezuela: Maduro in carcere a New York, Rodriguez presidente ad interim. Trump minaccia: “Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto”. I media: “Maduro ha rifiutato l’esilio in Turchia” e spunta un supertestimone per il processo. Dal referendum sul riforma della giustizia al premierato e alla legge elettorale, ecco i temi caldi al centro dell’agenda per il governo nel 2026. Crans-Montana, il parare dello psichiatra Mencacci: “Il rischio è restare congelati nel dolore”. Questo articolo 0501 – Il futuro del Venezuela – I temi nell’agenda del governo per il 2026 – Crans-Montana, parla lo psichiatra Mencacci proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

