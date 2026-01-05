05 01 – Il futuro del Venezuela – I temi nell’agenda del governo per il 2026 – Crans-Montana parla lo psichiatra Mencacci

Nel contesto politico e sociale del Venezuela, l'agenda del governo per il 2026 si concentra su sfide interne ed estere. Con Maduro detenuto a New York e Rodriguez al timone come presidente ad interim, la situazione rimane complessa. Le dichiarazioni di Trump e le tensioni in atto evidenziano le dinamiche internazionali che coinvolgono il paese. Un’analisi approfondita degli sviluppi futuri aiuta a comprendere le possibili evoluzioni di questa situazione.

Venezuela: Maduro in carcere a New York, Rodriguez presidente ad interim. Trump minaccia: "Se non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto". I media: "Maduro ha rifiutato l'esilio in Turchia" e spunta un supertestimone per il processo. Dal referendum sul riforma della giustizia al premierato e alla legge elettorale, ecco i temi caldi al centro dell'agenda per il governo nel 2026. Crans-Montana, il parare dello psichiatra Mencacci: "Il rischio è restare congelati nel dolore". Donald Trump annuncia che l'America "gestirà" il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce "surreale" la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No. Le preoccupazioni e l'incertezza per il futuro legate all'attacco americano in Venezuela hanno spinto i residenti di Caracas a mettersi in coda davanti ai supermercati e ai distributori di benzina per fare scorte di cibo e carburante.

