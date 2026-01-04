Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 gennaio 2026
Ecco le anticipazioni sulla puntata di Zona Bianca in programma il 4 gennaio 2026. Il talk condotto da Giuseppe Brindisi andrà in onda su Rete 4 alle ore 21,20, offrendo un approfondimento sui principali temi di attualità. La serata vedrà la partecipazione di ospiti e analisi dedicate, con un approccio informativo e sobrio, tipico del programma.
Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Anticipazioni e ospiti. In aggiornamento. Dove vedere il programma in tv e streaming. Zona Bianca va in onda oggi, 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.
Zona bianca stasera in tv martedì 30 dicembre su Rete 4. Dalla pace in Ucraina a Garlasco: le anticipazioni; Retequattro, stasera a Zona bianca caso di Garlasco, trattativi di pace Russia-Ucraina; Programmi TV 4 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Garlasco, quante persone sulla scena del crimine? L’ipotesi inquietante discussa a «Zona Bianca».
Dalla crisi in Venezuela alla tragedia a Crans-Montana, fino a Garlasco. Puntata caldissima a Zona bianca - Stasera in tv domenica 4 gennaio nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4, ampio spazio verrà dedicato agli aggiornamenti sulla crisi in ... corrieredellumbria.it
Zona bianca stasera in tv martedì 30 dicembre su Rete 4. Dalla pace in Ucraina a Garlasco: le anticipazioni - Il conduttore Giuseppe Brindisi riaccenderà il dibattito intorno ai temi più caldi della cronaca e dell'attualità. corrieredellumbria.it
Zona Bianca anticipa alle 19.45 per seguire l’incontro Trump-Zelensky - 45 per seguire l'incontro tra Trump e Zelensky in Florida. davidemaggio.it
Un viaggio nei temi più caldi dell’attualità, tra inchieste e confronti. Giuseppe Brindisi vi aspetta nella Zona Bianca, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook
"L’emblema del caso Garlasco è la sentenza di Cassazione, che è ripetitiva verso se stessa" Simonetta Matone a #zonabianca x.com
