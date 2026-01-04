Zirkzee non è intoccabile a Manchester | la Roma resta alla finestra
Nel mercato di gennaio, la Roma mantiene un atteggiamento cauto e riflessivo, monitorando con attenzione le opportunità di rafforzamento. Tra i profili sotto osservazione c’è anche Zirkzee, ma al momento nessuna decisione definitiva è stata presa. La strategia della società resta quella di valutare con calma le possibilità, senza affrettare le scelte, per garantire un intervento mirato e funzionale alle esigenze della squadra.
C’è una linea sottile, nel calcio di gennaio, tra l’opportunità e l’illusione. La Roma lo sa bene e per questo continua a muoversi senza rumore sul mercato, sondando profili che possono cambiare il volto dell’attacco senza forzature. Tra questi, Joshua Zirkzee resta un nome cerchiato in rosso. Non per suggestione, ma per contesto. All’ Manchester United l’olandese vive una stagione a intermittenza. Incide quando entra, lascia tracce pesanti – come il gol al Wolverhampton e l’assist nell’ultima uscita – ma continua a non trovare continuità dall’inizio. Una condizione che a Trigoria viene seguita con attenzione, mentre Frederic Massara lavora sotto traccia per capire se e quando si aprirà uno spiraglio reale. 🔗 Leggi su Como1907news.com
