Zirkzee non è intoccabile a Manchester | la Roma resta alla finestra

Nel mercato di gennaio, la Roma mantiene un atteggiamento cauto e riflessivo, monitorando con attenzione le opportunità di rafforzamento. Tra i profili sotto osservazione c’è anche Zirkzee, ma al momento nessuna decisione definitiva è stata presa. La strategia della società resta quella di valutare con calma le possibilità, senza affrettare le scelte, per garantire un intervento mirato e funzionale alle esigenze della squadra.

