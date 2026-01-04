Zinzi Lega | Nuovo caso di conflitto di interesse nella giunta Fico
Il dibattito sulle nomine nella Giunta Fico si arricchisce di un nuovo caso di conflitto di interesse, secondo le dichiarazioni di Zinzi (Lega). Dopo le polemiche riguardanti Cuomo e Morniroli, anche questa recente nomina solleva interrogativi sulla trasparenza e la coerenza delle scelte politiche all’interno dell’amministrazione. La vicenda evidenzia come le decisioni di questa Giunta continuino a suscitare attenzione e critiche, contribuendo a un quadro di incertezza e discussione
Tempo di lettura: 2 minuti “ Dopo i casi Cuomo e Morniroli, la nascita della nuova Giunta Fico continua a essere segnata da scelte quantomeno discutibili. L’ultimo episodio riguarda l’assessora regionale con delega alle Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, indicata dal Movimento 5 Stelle, e fino a tempi recentissimi componente dell’ufficio legale di Differenza Donna APS, associazione che opera proprio nei settori oggetto di intervento, indirizzo e finanziamento oggetto della delega che le è stata assegnata dal Presidente Fico nella nuova giunta regionale. Non siamo di fronte a illazioni, ma a un potenziale conflitto di interessi evidente, che avrebbe imposto massima trasparenza prima ancora della nomina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
