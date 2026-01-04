Il dibattito sulle nomine nella Giunta Fico si arricchisce di un nuovo caso di conflitto di interesse, secondo le dichiarazioni di Zinzi (Lega). Dopo le polemiche riguardanti Cuomo e Morniroli, anche questa recente nomina solleva interrogativi sulla trasparenza e la coerenza delle scelte politiche all’interno dell’amministrazione. La vicenda evidenzia come le decisioni di questa Giunta continuino a suscitare attenzione e critiche, contribuendo a un quadro di incertezza e discussione

Tempo di lettura: 2 minuti “ Dopo i casi Cuomo e Morniroli, la nascita della nuova Giunta Fico continua a essere segnata da scelte quantomeno discutibili. L’ultimo episodio riguarda l’assessora regionale con delega alle Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, indicata dal Movimento 5 Stelle, e fino a tempi recentissimi componente dell’ufficio legale di Differenza Donna APS, associazione che opera proprio nei settori oggetto di intervento, indirizzo e finanziamento oggetto della delega che le è stata assegnata dal Presidente Fico nella nuova giunta regionale. Non siamo di fronte a illazioni, ma a un potenziale conflitto di interessi evidente, che avrebbe imposto massima trasparenza prima ancora della nomina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Nuovo caso di conflitto di interesse nella giunta Fico”

Leggi anche: Zinzi (Lega): “Morniroli in conflitto d’interesse, si faccia chiarezza”

Leggi anche: Giunta regionale, Zinzi (Lega) attacca: “Chiarezza sui conflitti d’interesse dell’assessore Morniroli”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Campania, Zinzi (Lega): “Per la giunta Fico c’è solo da preoccuparsi”; Lega, nuovo assetto nel Sannio: Domenico Parisi nominato commissario provinciale; ; Limatola. Lega, nuovo assetto nel Sannio: il Sindaco Domenico Parisi nominato commissario provinciale..

Lega, la frattura è definitiva: il deputato salernitano Attilio Pierro abbandona il partito - Dietro l'addio, i contrasti con Zinzi e le tensioni dopo le Regionali ... infocilento.it