Zhegrova si distingue nel match contro il Lecce, contribuendo con un'ottima prestazione e un assist che ha portato al pareggio. La sua condizione fisica e tecnica sembra migliorare, offrendo una valida opzione per la Juventus. Analizziamo il voto e la pagella del calciatore kosovaro, evidenziando il suo ruolo crescente all’interno della squadra e il suo impatto in questa fase della stagione.

Zhegrova strappa applausi, il suo impatto è decisivo: il kosovaro brilla col Lecce per dialogo e propizia il pari, condizione in netta ascesa. In un pomeriggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri per il risultato finale, non tutto è da buttare nella prestazione della squadra di Luciano Spalletti. Se i riflettori della critica si sono accesi impietosamente sugli errori marchiani di David e Cambiaso, c’è chi invece ha saputo sfruttare l’occasione per mettersi in mostra e guadagnare punti pesanti nelle gerarchie tecniche. È il caso di Edon Zhegrova, protagonista di una prova solida e convincente nel pareggio per 1-1 contro il Lecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zhegrova strappa applausi: «Condizione in netta crescita, la Juve decolla proprio dal suo lato per il pari». Voto e pagella del kosovaro

Zhegrova, la decisione di Spalletti è assurda: cos’è successo - Con il successo di ieri in casa contro l’Udinese in Coppa Italia sono tre le vittorie in serie di Yildiz e ... diregiovani.it

Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia" - Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. tuttosport.com

#vaciago”è una questione di qualità come decidere di mettere #zhegrova è una questione di qualità come farla finita con le due punte aiutando #yildiz sempre più responsabilmente leader oltre che fuoriclasse la Juve vince faticando e sbagliando insistendo c x.com

Ieri sera si è vista una Juventus senza Zhegrova: compassata, leggibile, quasi scolastica. E poi una Juventus con Zhegrova: viva, tecnica, capace di sorprendere. Un caso Difficile crederlo. Il suo ingresso ha spostato l’equilibrio della gara. E con l’equilibrio, a - facebook.com facebook