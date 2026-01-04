Zenith attenzione all’insidia Massese

Da sport.quotidiano.net 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Zenith Prato torna in campo oggi alle 14, pronta a riprendere il campionato dopo le festività. La squadra si prepara con attenzione alla partita contro la Massese, affrontando con concentrazione l’impegno in programma. Un’occasione per continuare il percorso di crescita e mantenere alta la concentrazione, senza sottovalutare l’avversario.

Torna in campo la Zenith Prato. Smaltite le feste e i bagordi del periodo natalizio, la formazione amaranto oggi pomeriggio alle 14.30 ospiterà al ‘Chiavacci’ la Massese nel match valido come prima giornata del girone di ritorno nel raggruppamento A di Eccellenza. La capolista pratese, per rimanere tale e cercare di allungare in testa al gruppo ha bisogno di un risultato pieno, ma la Massese non è affatto formazione da sottovalutare malgrado i soli 16 punti. Gli ospiti arriveranno a Prato desiderosi di vendicare il ko per 1-0 incassato nella sfida di andata e di incamerare punti pesanti per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della lotta per evitare i play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

zenith attenzione all8217insidia massese

© Sport.quotidiano.net - "Zenith, attenzione all’insidia Massese"

Leggi anche: Quali sono le avversarie di Nadia Battocletti alla BOclassic? Doppia insidia africana, attenzione ad altre italiane

Leggi anche: Zenith, squadra top: è un rullo compressore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lo Zenith Prato frena la corsa della Massese. Pesante sconfitta casalinga per i bianconeri - MASSESE: Paci, Bennati, Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Bertonelli, Sidibe (60’ Lazzini), Fortunati (58’ Bonini), Buffa, Cornacchia (84’ Cherubini), Maggiari (60 ... lanazione.it

Calcio Eccellenza. Zenith, si comincia: sfida con la Massese - Oggi alle 15 gli amaranto saranno impegnati sul campo della Massese, nel primo di una serie di scontri ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.