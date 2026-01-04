zelensky da trump a fine gennaio ecco il testo del piano di pace

A fine gennaio, Zelensky ha incontrato Trump per discutere una proposta di pace tra Ucraina e Russia. Dopo settimane di negoziati, sono state elaborate alcune linee guida finalizzate a trovare una soluzione duratura al conflitto. Di seguito, si presenta il testo del piano di pace rivisto, che mira a favorire un percorso di stabilità e dialogo nella regione.

Dopo settimane di colloqui, l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno preparato una bozza del piano di pace rivisto per porre fine alla guerra. Il piano iniziale di 28 punti, elaborato dagli Usa con la Russia, è stato modificato, ridotto a 20 punti e presentato dal presidente Volodymyr Zelensky al Capo della Casa Bianca Donald Trump. Questo testo sarà al centro della discussione tra i due leader a fine gennaio dopo che Zelensky avrà nuovamente incontrato il Gruppo dei Volenterosi guidato da Gran Bretagna e Francia. È stata inoltre elaborata una bozza con le garanzie di sicurezza ripartite tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa, nonché un accordo bilaterale di garanzia di sicurezza tra Ucraina e Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

