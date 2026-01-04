Zaino strappato mentre cammina in una nota via di Napoli donna scaraventata a terra

A Napoli, durante una normale giornata, si è verificato un episodio di tentato furto in una via nota. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni, originario di El Salvador, responsabile di aver strappato uno zaino e di aver aggredito gli agenti intervenuti. L’intervento ha permesso di ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella giornata di sabato, un 36enne originario di El Salvador per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tribunali, hanno.

