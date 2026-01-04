Zafferana Etnea numeri sorrisi e solidarietà | grande partecipazione alla tombolata al Parco Sicilia in Miniatura

A Zafferana Etnea si è svolta presso il Parco Sicilia in Miniatura una tombolata intitolata “Numeri, sorrisi e solidarietà”. L’evento ha visto la partecipazione di bambini e famiglie, offrendo un momento di condivisione e solidarietà. Un pomeriggio che ha unito divertimento e impegno comunitario, rafforzando il senso di vicinanza tra i partecipanti e valorizzando lo spirito di solidarietà locale.

