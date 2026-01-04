Zaccagni | Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia non capisco come decidano gli arbitri

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha commentato la sconfitta contro il Napoli, evidenziando una ferita dalla tibia alla caviglia e sottolineando l’incertezza riguardo alle decisioni arbitrali. Le sue parole, pronunciate in conferenza stampa, riflettono le difficoltà vissute durante la partita e l’importanza di analizzare con attenzione gli episodi arbitrali che influenzano il risultato.

Mattia Zaccagni, ala sinistra della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Napoli persa dai suoi nettamente per 2-0. Di seguito l’intervento integrale. Zaccagni: «Alcune decisioni arbitrali non me le spiego, è tutto soggettivo». Vista l’espulsione di Parma, quella di oggi la lascia senza parole o ha qualcosa da ridire? «Mi ero promesso di non parlare di arbitri perché è inutile parlarne, è anche difficile gestire queste cose. Quindi preferisco non parlarne. Sull’intervento procurato, ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non so cosa devo fare per far ammonire l’avversario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

