Yemen forze sostenute dall' Arabia Saudita si sono estese a Mukalla | riconquistata la città

Le forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno riconquistato Mukalla, città portuale dello Yemen, dopo essere state coinvolte in operazioni militari nella regione. La riconquista segna un nuovo sviluppo nel contesto del conflitto locale, che vede diverse fazioni in lotta per il controllo territoriale. La situazione rimane complessa, con implicazioni politiche e umanitarie significative per la stabilità della regione.
Le forze sostenute dall’Arabia Saudita si sono diffuse domenica a Mukalla, in Yemen, dopo aver riconquistato la città portuale, conquistata dai separatisti del sud il mese scorso. Il capoluogo della provincia di Hadramout è stato riconquistato dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale dopo giorni di attacchi aerei sauditi. Le forze sono state viste anche guidare nei pressi e all’esterno dell’aeroporto al-Rayyan di Mukalla. Le tensioni sono aumentate dopo che il STC si è insediato il mese scorso nei governatorati di Hadramout e Mahra e ha conquistato una regione ricca di petrolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
