Il 16 gennaio 2026, le Officine Culturali Ergot di Lecce ospitano lo spettacolo

Stand Up Comedy Lecce presentaXhuliano Dule in* Remuntada *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Venerdì 16 gennaio 2026Ingresso ore 21:00?PRESSOOfficine Culturali Ergot - P.tta Falconieri, 1b, LecceEvento con posti limitatissimi e non numeratiIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:link.dice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Xhuliano Dule in "Remuntada" - officine culturali Ergot

"Spero venga un ictus a Salvini", Propoganda Live, bufera sul comico. Diego Bianchi si scusa. Il leader della Lega: mi augurano la morte su La7 - up comedian di origini albanesi Xhuliano Dule a Propaganda Live su La7: "Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno e riderci su. affaritaliani.it

Il nuovo comico di Propaganda Xhuliano Dule: «Io albanese cresciuto in Veneto tra evasione e bestemmie. Mi urlano ancora: "Torna a casa col gommone"» - Per tre volte in poco più di un mese, Xhuliano Dule è stato ospite di «Propaganda Live», il programma di La 7 ideato e condotto da Diego Bianchi, più noto come Zoro. corrieredelveneto.corriere.it

Xhuliano Dule, chi è il comico vicentino che in tv ha augurato «Un ictus a Salvini» - Commenti sarcastici e velenosi sul suo rapporto con la maggioranza politica del Veneto, definito nei suoi monologhi il «Texas d’Italia» non sono mai mancati. corrieredelveneto.corriere.it