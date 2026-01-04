WWE | Per quanto tempo Vince ha mantenuto il controllo creativo
Un recente rapporto rivela dettagli sul mantenimento del controllo creativo di Vince McMahon sulla WWE dopo il suo ritiro temporaneo nel luglio 2022. Nonostante l'uscita ufficiale, l'ex presidente avrebbe continuato a influenzare le decisioni sulla direzione della compagnia, sollevando interrogativi sulla sua presenza nel team creativo. Questa analisi offre una panoramica chiara e obiettiva sull'effettivo ruolo di McMahon nel periodo successivo alla sua uscita.
Un nuovo rapporto fa luce sul tanto discusso coinvolgimento di Vince McMahon nel team creativo della WWE dopo il suo primo abbandono nel luglio 2022. Vince McMahon si è dimesso dalla carica di CEO della WWE nel 2022 in attesa di un'indagine sugli accordi di risarcimento che aveva stipulato per coprire presunti atti di molestie sessuali con ex dipendenti che ora si erano espressi contro il magnate del wrestling. Durante la sua assenza, suo genero e icona della WWE Triple H è stato nominato CCO (Chief Creative Officer), sua figlia Stephanie McMahon è stata nominata CEO e Nick Khan è stato nominato Co-CEO della WWE.
