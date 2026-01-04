Un recente rapporto rivela dettagli sul mantenimento del controllo creativo di Vince McMahon sulla WWE dopo il suo ritiro temporaneo nel luglio 2022. Nonostante l'uscita ufficiale, l'ex presidente avrebbe continuato a influenzare le decisioni sulla direzione della compagnia, sollevando interrogativi sulla sua presenza nel team creativo. Questa analisi offre una panoramica chiara e obiettiva sull'effettivo ruolo di McMahon nel periodo successivo alla sua uscita.

Un nuovo rapporto fa luce sul tanto discusso coinvolgimento di Vince McMahon nel team creativo della WWE dopo il suo primo abbandono nel luglio 2022. Vince McMahon si è dimesso dalla carica di CEO della WWE nel 2022 in attesa di un’indagine sugli accordi di risarcimento che aveva stipulato per coprire presunti atti di molestie sessuali con ex dipendenti che ora si erano espressi contro il magnate del wrestling. Durante la sua assenza, suo genero e icona della WWE Triple H è stato nominato CCO (Chief Creative Officer), sua figlia Stephanie McMahon è stata nominata CEO e Nick Khan è stato nominato Co-CEO della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Per quanto tempo Vince ha mantenuto il controllo creativo.

Leggi anche: WWE: Il ruolo nascosto di Vince McMahon nel reparto creativo di WrestleMania 39

Leggi anche: WWE: Tensioni nel backstage, L’ordine d’ingresso del WarGames maschile ha diviso il team creativo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Seth Rollins ricorda il suo primo incontro con l'ex presidente della WWE, Vince McMahon; WWE: Vince McMahon potrebbe tornare? Dave Meltzer svela il piano dietro le dimissioni; WWE: Tavion Heights demolisce Lexis King in 8 secondi e vince il torneo per il titolo Speed; WWE | Vince McMahon potrebbe tornare? Dave Meltzer svela il piano dietro le dimissioni.

WWE: Vince McMahon potrebbe tornare? Dave Meltzer svela il “piano” dietro le dimissioni - Dave Meltzer, intervenuto su Wrestling Observer Radio, ha esposto uno scenario in cui il ritorno di Vince McMahon ai vertici di TKO potrebbe essere solo questione di tempo. zonawrestling.net