WWE | Adam Pearce spoilera il ritorno di Chris Jericho?

Recentemente, Adam Pearce ha alimentato le speculazioni sul possibile ritorno di Chris Jericho in WWE, includendo un riferimento diretto nel video di anteprima di Raw pubblicato domenica. Questa mossa ha suscitato interesse tra i fan, lasciando aperta la domanda sulla reale intenzione dietro questa scelta e sul possibile ritorno del wrestler canadese nel roster WWE.

Adam Pearce ha deciso di giocare con le voci che vorrebbero Chris Jericho di ritorno in WWE, inserendo un riferimento piuttosto esplicito nel video di anteprima di Raw pubblicato questa domenica. Il riferimento alla theme song di Jericho. Nel video promozionale del prossimo episodio di Raw, il General Manager dello show rosso ha sottolineato l'importanza dei match titolati in programma con una frase che non è passata inosservata: "Non dimenticate, tre match per il titolo enormi. Chi riuscirà ad abbattere i muri e conquistare l'oro?" L'espressione "break down the walls" è un chiaro richiamo a "Break The Walls Down", la storica theme song di Jericho durante i suoi anni in WWE.

