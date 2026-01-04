Wonder Woman chi sarà la nuova Diana Prince? La star della Marvel Simu Liu lancia Melissa Barrera

Con l'ingresso del nuovo DC Universe di James Gunn, cresce l'interesse per il futuro di Wonder Woman. La domanda su chi assumerà il ruolo di Diana Prince resta aperta, mentre si fanno sempre più insistenti i rumors su possibili candidati, tra cui Melissa Barrera. La scelta rappresenta un punto importante per l'evoluzione del personaggio e per il rinnovo della saga, in un contesto di rinnovamento generale del franchise.

Mentre il nuovo DC Universe (DCU) di James Gunn muove i primi passi, il mistero su chi erediterà il lazo della verità di Gal Gadot si infittisce. Nonostante i piani per la “Principessa di Temiscira” non siano ancora imminenti, una star del mondo Marvel ha già le idee chiarissime su chi dovrebbe interpretare la prossima Wonder Woman. Il consiglio di Simu Liu: “Melissa Barrera è una vera tosta”. THE COPENHAGEN TEST — Episode 101 — Pictured: (l-r) Melissa Barrera as Michelle, Simu Liu as Alexander– (Photo by: PEACOCK) Durante la promozione della serie spy The Copenhagen Test, l’attore di Shang-Chi, Simu Liu, ha speso parole di grande stima per la sua co-protagonista Melissa Barrera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

