Vomero l'area pedonale del Parco Mascagna invasa dalle auto in sosta vietata | spezzate le catene

L’area pedonale del Parco Mascagna al Vomero è stata occupata da veicoli in sosta vietata, interrompendo la fruibilità degli spazi pubblici. Nasti e Bonetti sottolineano la necessità di ripristinare le barriere e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e tutela dell’ambiente. La situazione richiede interventi decisi per ripristinare l’uso corretto dell’area e tutelare la fruibilità dei cittadini.

Vomero, Parco Mascagna riapre domani, sabato 1 febbraio: area picnic, fitness e giostre - Il Parco Mascagna al Vomero riaprirà ufficialmente al pubblico domani, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 12,30, dopo due anni di chiusura a causa delle vandalizzazioni e di alcuni alberi pericolanti. fanpage.it

Dalle giostre all’area fitness riapre il parco Mascagna: «Spazio restituito alla città» - Aree giochi rinnovate, nuovi gazebo, fiori, restyling degli ingressi dell’area verde vomerese. ilmattino.it

