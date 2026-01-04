Vomero l'area pedonale del Parco Mascagna invasa dalle auto in sosta vietata | spezzate le catene

L’area pedonale del Parco Mascagna al Vomero è stata occupata da veicoli in sosta vietata, interrompendo la fruibilità degli spazi pubblici. Nasti e Bonetti sottolineano la necessità di ripristinare le barriere e garantire il rispetto delle norme di sicurezza e tutela dell’ambiente. La situazione richiede interventi decisi per ripristinare l’uso corretto dell’area e tutelare la fruibilità dei cittadini.

L'area pedonale del Parco Mascagna al Vomero trasformata in un parcheggio abusivo. Nasti e Bonetti: "Vanno rimesse le catene divelte". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

