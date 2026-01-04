Volo Torino-Napoli si trasforma in un' odissea
Il volo Torino-Napoli potrebbe essere soggetto a variazioni a causa della chiusura temporanea dell’aeroporto di Napoli, prevista dalle 00.30 alle 4.00. Questa sospensione, legata alle esigenze di manutenzione, potrebbe comportare modifiche ai programmi di volo. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti con le compagnie aeree prima di pianificare il viaggio, per evitare inconvenienti e organizzare al meglio la propria partenza.
L'aeroporto della capitale del Mezzogiorno meta del turismo internazionale chiude dalle 00.30 alle 4.00. Capita così che se un volo da Torino delle ore 21.20 imbarchi intorno alle 22.00 e decolli alle 00.25, per l'atterraggio sia deviato - da prassi - su Pontecagnano o Fiumicino. Nel frattempo, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
