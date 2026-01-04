Volley Ecco il memorial nel nome di Mirco Soprani

Il Memorial Mirco Soprani è un torneo di pallavolo dedicato alla memoria di Mirco Soprani, ex sindaco di Castelfidardo e appassionato di sport. Figura di rilievo nel mondo della pallavolo, Soprani ha ricoperto ruoli di giornalista, dirigente, arbitro e delegato tecnico. L’evento intende ricordare il suo contributo e la sua passione per lo sport, promuovendo valori di sportività e comunità.

Un torneo di pallavolo per ricordare Mirco Soprani, ex sindaco di Castelfidardo e grande appassionato di sport (giornalista, dirigente sportivo, arbitro e delegato tecnico di pallavolo) venuto a mancare ad aprile. E proprio la pallavolo fidardense, con a capo Erika Alessandrini, protagonista sottorete tra B1 e A2 per molte stagioni, con il patrocinio del Comune di Castelfidardo, ha allestito questa due giorni di volley, il 5 e 6 gennaio, al Palazzetto di Castelfidardo dove si disputerà il 1° Memorial Mirco Soprani. A contendersi il trofeo quattro formazioni: due locali del Volley Castelfidardo e Fidardense che si sfideranno domani alle ore 18:30 oltre a Pallavolo Castelferretti e Novavolley Loreto che giocheranno sempre domani ma alle ore 20:30.

