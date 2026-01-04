Voci d’addio per Lang | svelata la reazione dell’olandese ai rumors sul Galatasaray

Il mercato del Napoli è in evoluzione, mentre si intensificano le discussioni intorno a Noa Lang. In Turchia, il Galatasaray mantiene il suo interesse per l’olandese, alimentando nuove speculazioni. Recenti rumor suggeriscono un possibile trasferimento, ma fino a ora non ci sono conferme ufficiali. Ecco come ha reagito Lang alle voci circolate, in un contesto di mercato ancora molto attivo e incerto.

Il mercato del Napoli continua a muoversi. In Turchia il Galatasaray non ha mollato la presa su Noa Lang e nelle ultime ore le voci si sono fatte più insistenti. Il club azzurro, però, valuta il giocatore come un elemento importante del progetto e non intende aprire a soluzioni semplici. L'edizione odierna de Il Mattino racconta la reazione dell'esterno olandese e i passaggi chiave di una trattativa che resta complessa, costosa e ancora tutta da decifrare. Il Galatasaray insiste, il Napoli fissa il prezzo: le ultime. Il Galatasaray continua a lavorare sotto traccia per portare Noa Lang in Turchia.

