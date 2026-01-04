Vlahovic Juve la rivelazione | Il procuratore lo sta proponendo a… Quel top club è interessato

Si torna a parlare di Dusan Vlahovic e del suo futuro in Serie A. Secondo fonti vicine al calciatore, il suo procuratore sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile trasferimento a un grande club. Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scade a breve, resta al centro di molte discussioni di mercato. L'interesse di un top club potrebbe influenzare le prossime decisioni sia del giocatore che della società bianconera.

Vlahovic Juve, la rivelazione: «Il procuratore lo sta proponendo a.». Quel top club è interessato al serbo che va in scadenza con i bianconeri. Il futuro di Dusan Vlahovic si preannuncia come uno dei temi più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, l'attaccante serbo si trova in una posizione contrattuale delicata che obbliga la Juventus a riflessioni profonde per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. L'esperto di mercato Orazio Accomando, intervenendo negli studi di Mediaset, ha fornito importanti aggiornamenti sulle manovre che l'entourage del calciatore sta portando avanti dietro le quinte. Accomando: "Il procuratore di Vlahovic lo sta proponendo e sta ascoltando alcuni top club. Il Barcellona…" - Orazio Accomando, dagli studi di Mediaset, ha parlato del mercato del futuro di Dusan Vlahovic: "È in scadenza di contratto Vlahovic a giugno, lo sappiamo, abbiamo anche ascoltato un ...

