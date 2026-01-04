Viviamo questa tragedia come un’immensa sconfitta

Da ilrestodelcarlino.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica perdita di giovani in locali di svago rappresenta una grave emergenza sociale. È inaccettabile che, mentre si cerca di garantire momenti di spensieratezza, si verifichino ancora incidenti fatali. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza e la tutela dei giovani, affinché possano vivere il tempo libero senza rischi e senza perdere vite preziose.

"E’ inaccettabile che dei ragazzi continuino a morire mentre sono in un locale in cui dovrebbero divertirsi". Francesco Vitali, fratello di Benedetta, la 15enne fanese tra le 6 vittime della strage della ‘Lanterna Azzurra’, è estremamente provato dalle notizie che arrivano dalla Svizzera. "Purtroppo il paragone con quanto accaduto a Corinaldo è fortissimo. E noi viviamo questa ulteriore, immensa, tragedia come una sconfitta. E’ veramente assurdo che si continui a perdere la vita in un luogo in cui dovrebbe esserci spazio solo per la gioia e il divertimento". Francesco Vitali aggiunge: "Sono passati più di 7 anni dalla tragedia che ha cambiato le nostre vite e in primo grado, nel processo ai cosiddetti ‘colletti bianchi’, non è stato condannato nessuno, se non per il reato di falso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

viviamo questa tragedia come un8217immensa sconfitta

© Ilrestodelcarlino.it - "Viviamo questa tragedia come un’immensa sconfitta"

Leggi anche: Sport italiano in lutto: “L’hanno trovata così”. Tragedia immensa

Leggi anche: Terribile schianto in Ferrari, muore il famosissimo: tragedia immensa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.